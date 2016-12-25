Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Güncellenme 25 Aralık 2016 21:39

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 16. hafta mücadelesi Galatasaray'ın vuruşu ile başladı...



Bruma, 9. dakikada rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bruma, Konyaspor'a karşı oynananacak maçta forma giyemeyecek. 11. dakikada Eren Derdiyok, ceza sahası içerisinde topu Selçuk İnan'ın önüne yuvarladı. İnan, müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve Galatasaray adına önemli bir gol fırsatı kaçtı.



Galatasaray, 18. dakikada kaleye uzak bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Sneijder geçti. Hollandalı futbolcunun vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.



28. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun etkili ortasında Selçuk İnan iyi yükseldi. İnan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.



Galatasaray, Nigel de Jong ile golü buldu



Galatasaray, 30. dakikada golü buldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Sneijder, topu ceza sahası içerisine doğru ortaladı. İyi yükselen Nigel de Jong, ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

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