Galatasaray Gençlerbirliği karşısında bir eksik

Galatasaray Spor Kulübü sakatlanan futbolcuların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiği açıklamada Semih Kaya'nın forma giyemeyeceğini duyurdu.

Güncellenme 10 Mart 2017 13:25

AA'da yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü, yapılan antrenmanda sakatlık geçiren futbolcular Aurelien Chedjou ve Semih Kaya'nın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçı öncesi dün yapılan idmanda topuk ağrısı hisseden Aurelien Chedjou'nun ve aynı idmanın ardından sol üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Semih Kaya'nın tedavisine başlandı." denildi.

Öte yandan, Semih'in Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyeceği, Chedjou'nun durumunun ise maç saatine kadar kontrol edileceği öğrenildi.

AA