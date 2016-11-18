Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Bruma ve Eren silahlarını kullanacak

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında gol yollarında bu sezon başarılı bir performans sergileyen Eren Derdiyok ve Armindo Bruma'ya güveniyor.

Güncellenme 18 Kasım 2016 14:12

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada rakip fileleri 15 kez havalandıran Galatasaray'ın 9 golünü forvet Eren Derdiyok ile Portekizli kanat oyuncusu Armindo Bruma kaydetti.

Galatasaray'ın bu sezon ligdeki en skorer ismi olan Eren Derdiyok, 5 kez topu ağlarla buluştururken, Bruma ise 4 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 lig maçında 5 gol atan Eren Derdiyok, takımının bu kulvardaki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu sezon tüm lig maçlarında ilk 11'de başlattığı Eren, ilk 5 haftada oynanan Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş maçlarında birer, Çaykur Rizespor maçında da 2 kez topu filelere yolladı.

Geçen sezon İspanya'nın Real Sociedad ekibinde kiralık olarak forma giyen Bruma, gerek hazırlık maçları gerekse resmi müsabakalarda sarı-kırmızılı takımın en skorer isimlerinden biri oldu.

Sezon başında görev aldığı 5 hazırlık maçında 6 kez fileleri havalandıran Bruma, ligde ise görev aldığı 10 karşılaşmada 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

Armindo Bruma, ligde bu sezon attığı 4 golü de dış saha maçlarında kaydetti.

Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın deplasmanda Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Adanaspor ile oynadığı maçlarda birer kez topu ağlarla buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takım, Bruma'nın gol attığı bu maçlardan 3 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

AA