Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Bruma ve Eren silahlarını kullanacak
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında gol yollarında bu sezon başarılı bir performans sergileyen Eren Derdiyok ve Armindo Bruma'ya güveniyor.
Süper Lig'de geride kalan 10 haftada rakip fileleri 15 kez havalandıran Galatasaray'ın 9 golünü forvet Eren Derdiyok ile Portekizli kanat oyuncusu Armindo Bruma kaydetti.
Galatasaray'ın bu sezon ligdeki en skorer ismi olan Eren Derdiyok, 5 kez topu ağlarla buluştururken, Bruma ise 4 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 lig maçında 5 gol atan Eren Derdiyok, takımının bu kulvardaki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in bu sezon tüm lig maçlarında ilk 11'de başlattığı Eren, ilk 5 haftada oynanan Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Beşiktaş maçlarında birer, Çaykur Rizespor maçında da 2 kez topu filelere yolladı.
Geçen sezon İspanya'nın Real Sociedad ekibinde kiralık olarak forma giyen Bruma, gerek hazırlık maçları gerekse resmi müsabakalarda sarı-kırmızılı takımın en skorer isimlerinden biri oldu.
Sezon başında görev aldığı 5 hazırlık maçında 6 kez fileleri havalandıran Bruma, ligde ise görev aldığı 10 karşılaşmada 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Armindo Bruma, ligde bu sezon attığı 4 golü de dış saha maçlarında kaydetti.
Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın deplasmanda Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Adanaspor ile oynadığı maçlarda birer kez topu ağlarla buluşturdu.
Sarı-kırmızılı takım, Bruma'nın gol attığı bu maçlardan 3 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.
AA