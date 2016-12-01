Galatasaray Elazığspor'la 1-1 berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçlarında Galatasaray ile Elazığspor dün akşam karşı karşıya geldi. Maç, 1-1'lik beraberlikle bitti.

Güncellenme 01 Aralık 2016 11:06

GALATASARAY ELAZIĞSPOR MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

Galatasaray erken gol bulma isteğiyle maça etkili başladı ve topun kontrolünü alıp Elazığspor'u yarı alanına hapsetti.

6.dakikada Galatasaray etkili geldi. Yasin, Selçuk İnan'ın şık pasında topa hareketlendi. Elazığspor savunmasını göbekten zorlayan Yasin Öztekin'e ceza sahasına girmeden engel olan isim Ali Fırat oldu ve topu uzaklaştırdı.

8.dakikada sarı kırmızılılar rakip kaleyi yokladı. Josue, Sinan'ın pasında topa gelişine çok sert vurdu ama top kalenin sağından auta çıktı.

Maçın ilk çeyreğinde iki takım da önemli bir tehlike yaratamadı.

23'te Galatasaray etkili oldu ama sonuç gelmedi. Sinan Gümüş, sağ kanattan ceza sahasına girmeye çalıştı ve ardından sol kanattan içeri deplase olan Yasin Öztekin'i gördü. Yasin topu düzeltti ve kaleye sert bir plase gönderdi ama top kalenin sağından auta çıktı.

27.dakikada Hamit Altıntop kaleyi buldu ama şutunda gol gelmedi. Selçuk İnan yerden gönderdiği topta ceza sahası yayının orda bekleyen Hamit Altıntop'u buldu. Hamit topu düzeltip kaleye çok sert bir şut gönderdi ama top kalecinin ellerinde kaldı.

28'de bu kez şansını deneyen isim Eren oldu. Josue'nin pasında Eren Derdiyok topa hareketlendi. Göğsüyle gelen pası yumuşatan Eren, topu yere indirmeden çok şert bir şut çıkardı ama top kalecide kaldı.

29.dakikada Sinan Gümüş sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına hızla giren Sinan, karşı karşıya kaldı ama kaleciyi geçemedi ve top kornere çıktı.

Galatasaray bu dakikalarda baskıyı iyice artırdı ve rakip kalede ardı ardına pozisyonlar bulmaya başladı.

32.dakikada Hamit Altıntop ceza sahasına kadar topu getirdi. Ceza sahasına girecekken topa bastı ve geriden gelen Josue'ye pasını attı. Topu düzelten Josue, kaleye çok şık bir plase gönderdi ama Elazığspor kalecisi Çağlar topu sektirdi ve ardından kornere çeldi.

41.dakikada Galatasaray aradığı golü sonunda buldu! Carole ceza sahasına şık çalımlarla girdi ve topu Selçuk'la buluşturdu. Selçuk topa vurdu fakat top kalecinin solundan auta doğru giderken defans oyuncusuna baskı yapan Carole topu kazandı ve kalecinin hemen üstünden top kalenin sağ taraftaki ağlarına doğru gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde kapattı.

GALATASARAY ELAZIĞSPOR MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

46.dakikada Hamidou'nun pasında Berk topu ağlara gönderdi ama yan hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

İkinci yarıda Elazığspor daha atak gözükmeye başladı. Ancak gol tehlikesi yine Galatasaray'dan geldi. 51'de Yasin Öztekin'in pasında topa hareketlenen Lukas Podolski kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ama Elazığspor'da kaleci Çağlar topa doğru erken davrandı ve tehlikeyi daha da büyümeden uzaklaştırdı.

61.dakikada konuk ekip gole yaklaşan taraf oldu. Traore sol kanattan topu Berk Yıldız'ın önüne doğru gönderdi. Galatasaray'ın sağ kanadından karşı karşıya kalan Berk Yıldız topu Cenk Gönen'in üstüne doğru nişanladı ve bu atak gole dönüşemedi.

69.dakikada Elazığspor atağında gol sesi çıkmadı. Mesut Saray, Traore'ye doğru şık bir pas attı. Topu düzelten Traore kaleye şutunu gönderdi ama top yine Cenk Gönen'in ellerinde kaldı.

73.dakikada Galatasaray, Elazığspor kalesine çok adamla geldi. Podolski topu sol kanattaki Yasin'e çevirdi. Yasin de topu tekrar Podolski'ye döndü. Podolski kaleye çok sert bir şut gönderdi ama kaleci Çağlar, Alman yıldıza geçit vermedi!

86'da Bruma'nın sol kanada doğru gönderdiği ara pasında topa Podolski hareketlendi. Pası veren Bruma tekrar ceza sahasına doğru hareketlenip topu alan isim oldu. Kaleye sert bir şut gönderen Portekizli yıldızın şutu defansa çarpıp kornere dönüşüyor.

90.dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Defanstan gelen uzun pasa hareketlenen Berk Yıldız kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu zorda olsa düzelten Berk kaleye doğru gönderdiği topu Cenk Gönen son anda kurtarıyor.

90+2.dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. Chedjou'nun eline temas eden top Arda Kardeşler tarafından penaltı olarak değerlendirildi ve Elazığspor penaltı kazandı. Elazığspor, Murat Kayalı'nın penaltıdan attığı golle durumu 1-1 'e getirdi.

Mücadele 1-1 sonuçlandı.

SABAH