Galatasaray divan kurulu yarın toplanıyor

Galatasaray Kulübü aralık ayı divan kurulu toplantısı yarın Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacak.

Güncellenme 13 Aralık 2016 12:30

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün aralık ayı divan kurulu toplantısının Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, ekim ayında yapılan olağanüstü genel kurul sonrasındaki kulüp faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunacağı kaydedildi.

Ayrıca, kulüp ve bağlı ortaklıklarının eylül sonu itibarıyla kesin olmayan hesap özeti ile yönetsel ve sportif faaliyet raporlarının divan kurulunun görüşüne sunulacağı duyuruldu.

Galatasaray Kulübünün aralık ayı divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün aralık ayı divan kurulu toplantısının Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, ekim ayında yapılan olağanüstü genel kurul sonrasındaki kulüp faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunacağı kaydedildi.

Ayrıca, kulüp ve bağlı ortaklıklarının eylül sonu itibarıyla kesin olmayan hesap özeti ile yönetsel ve sportif faaliyet raporlarının divan kurulunun görüşüne sunulacağı duyuruldu.

AA