Galatasaray darmadağın

Medical Park Arena'da oynanan Trabzonspor-Galasaratay derbisinde gülen taraf Trabzonspor oldu.

Güncellenme 18 Mart 2017 21:11

Trabzonspor, yeni stadındaki ilk büyük maçta Galatasaray'ı 2-0 yendi. Goller 23. dakikada N'Doye ve 49'da Yusuf Yazıcı'dan geldi. Bordo Mavililer, 2017'deki 9. maçını da kaybetmedi ve bu süreçte 23 puan toplayarak Süper Lig'in en çok puan toplayan ekibi unvanını sürdürdü.

Trabzonspor maça baskılı başlarken, bunda Galatasaray'ın kalabalık defans anlayışıyla maça başlaması etkili oldu. Son haftaların formda ekibi Trabzonspor, sert bir oyun anlayışını sahaya yansıttı. Galatasaray ise maça çizgi halinde oynayan bir üçlü defans halinde başladı. Top rakipteyken de 5'li defansa döndü.

Galatasaray zaman zaman 5 savunma oyuncusuyla ofsayt taktiği yaptı. Trabzonsporlu oyuncuların son paslardaki isabetli olmayışı özellikle ilk yarıda skor farkını artırmasına engel oldu.

Trabzonspor, 65. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray oyunu bir türlü rakip sahaya yıkamadı. Ev sahibi ekip rakipten eksik kaldıktan sonra oyunu rölantiye alma yoluna giderken, 85. dakikada Galatasaray Sinan Gümüş mutlak bir gol pozisyonunu harcadı ve maç 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını puanını 41 yaptı ve Avrupa kupaları potasındaki 4. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 46 puanda kalan Galatasaray'ın şampiyonluk ümitleri ise bir başka darbe daha aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL: Bu şartlar altında oynanan maçın ilk yarısında Trabzonspor 23. dakikada golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Castillo'nun altıpas çizgisi önünden yerden şutunda, Podolski topu çizgi üzerinden çıkarmak istedi. Ancak altı pas ön çisgisi üzerinde topu önünde bulan N'Doye'un vuruşunda top fillerle buluştu: 1-0

45+2'de Yusuf Yazıcı'nın şutu direkten döndü. Sağ taraftan topla hızlı hareketlenen Castillo, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Yusuf Yazıcı'ya gönderdi. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Muslera'nın müdahale edemediği top yan direkte patladı.

GOL: Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Olcay Şahan'ın kapıp daha sonra sağdan cezasahası sol ön çizgisi yakınına gönderdiği topu düzelten Yusuf Yazıcı, şık bir vuruş çıkardı. Top önce sol direğe çarptı ardından ağlarla buluştu ve Trabzonspor 2-0 öne geçti.

55. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sol çaprazda buluşan Ogenyi Onazi'nin gelişine çektiği şutunta Fernando Muslera topu kontrol etti.

57. dakikada Yasin'in sağ kanattan ortasında Tolga Ciğerci altıpas ön çizgisi üzerinde kafayı vurdu. Top yerden sekip

58. dakikada sağ çaprazdan topla ceza sahası içerisine giren Yasin Öztekin'in yerden çektiği şut kaleci Onur Kıvrak'ta kaldı.

UĞUR DEMİROK'A KIRMIZI KART

65. dakikada Uğur Demirok, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Defans oyuncusu önce 61. dakikada Bruma'ya ardından Podolski'yi yaptığı hareketin ardından 2. sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.

68. dakikada Galatasaray atağında Josue'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla sol direğin yanından auta gitti.

85. dakikada Yasin Öztekin, sağdan savunma arkasına sarkıp ceza sahasına girdi. Ortaya çıkardığı topa Sinan Gümüş altıpas içinde vurdu. Top boş kale yerine yandan auta gitti.

90+1'de soldan cezasahası içine gelen topu Sinan Gümüş ağlarla buluşturdu; ancak daha önce yan hakem ofsaytı belirledi.

Son dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

FIRTINA TARAFTARI STADA ÇEKTİ

Yeni stadında bugüne dek 3 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Medical Park Arena'da "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ilk karşılaşmasına çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta deplasmanda Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Yanal, Ege temsilcisi karşısında ilk 11'de şans verdiği Rodallega'yı yedek kulübesinde oturtarak Dame N'Doye'u sahaya sürdü. Son olarak ligin 20. haftasında Osmanlıspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Senegalli futbolcu, 4 hafta aranın ardından 11'deki yerine döndü. Karadeniz ekibinde Jan Durica, sakatlığı nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, ligde geçen hafta 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçının 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda kadroda yer almayan Chedjou ve Hakan Balta'nın yanı sıra Ahmet Çalık, Garry Rodrigues ve Josue Pesqueira 11'de yer bulamazken, bu oyuncuların yerine Semih Kaya, Luis Cavanda, Martin Linnes, Wesley Sneijder ve Armindo Bruma görev aldı.

Wesley Sneijder 2 hafta sonra 11'deki yerini alırken, 62. dakikada yerini Josue'ye bıraktı.

NTV