Galatasaray Bruma için Leipzig ile pazarlık masasına oturdu

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Bruma'ya Almanya'nın Leipzig takımından resmi teklif geldi.

Güncellenme 25 Mayıs 2017 22:11

Bundesliga'da sezonu Bayern Münih'in ardından ikinci sırada bitiren Leipzig, Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Bruma için İstanbul'a gelerek teklifte bulundu.

İstanbul'da bulunan Alman kulübünün yetkilileriyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde görüşen sarı kırmızılılar, Bruma için 18 milyon Euro istedi. Leipzig'in teklifinin ise 15 milyon Euro olduğu ve pazarlıkların devam edeceği belirtildi.



Galatasaray'a 2013-2014'te transfer edilen Bruma, geçtiğimiz sezon İspanya'nın Real Sociedad takımında kiralık olarak forma giydikten sonra Florya'ya dönmüştü. Mukavelesi önümüzdeki sezonun bitiminde sona erecek olan Bruma, Galatasaray ile sözleşme uzatmamıştı. Bruma'nın menajeri ile yapılan temaslar sonuçsuz kalmıştı.



Leipzig'in bir süredir izlediği Bruma için pazarlıklar olumlu sonuçlanırsa Portekizli oyuncu, Bundesliga'da forma giyecek.



Bruma bu sezon 35 resmi maçta 10 gol, 9 asistle oynadı.

NTV