Galatasaray Antalyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı

Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2 yendi.

Güncellenme 06 Mart 2017 21:57

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Antalyaspor karşısında önce 2-0 öne geçti. Antalyaspor, skoru eşitledi ve durumu 2-2'ye getirdi. 90+6'da Galatasaray adına umutlar tükenmişken sahne alan Eren Derdiyok, attığı golle galibiyeti getirdi. Galatasaray, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

İlk tehlikeyı Galatasaray yarattı. 2. dakikada Bruma'nın verdiği pasta kaleye çok yakın bir mesefade bulunan Josue, istediği vuruşu yapamadı.

Mücadelenin ilk 20 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Galatasaray, Bruma ile önde

24. dakikada Aslan'ın genç yıldızı Bruma, Josue ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla Antalyaspor ağlarını havalandırdı.

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Galatasaray'ın hocası Tudor'u 4. hakeme yaptığı fiziksel müdahaleden dolayı tribüne gönderdi.

Eren Derdiyok farkı 2'ye çıkarttı

Sarı-Kırmızılı ekibin golcü futbolcusu Eren Derdiyok, 36. dakikada ceza sahasının gerisinden sert vurdu ve ağları sarstı. Galasaray, Antalyaspor karşısında 2-0 öne geçti.

40. dakikada Danilo, topu ceza sahası içerisindeki Mbilla'ya gönderdi. Mbilla'nın kafa vuruşunda top auta gitti. Antalyaspor önemli bir gol fırsatını kaçırdı.

Mbilla bu kez attı

Bir önceki pozisyonu gole çeviremeyen Mbilla, 44. dakikada Chedjou'nun hatasında orta sahadan topu aldı ve tek başına ceza sahasına giderek golü attı. İlk yarı, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Carole, sakatlandı ve sedye ile kenara geldi. Fransız futbolcunun tedavisi saha kenarında yapıldı ve kafası bandajlı bir şekilde oyuna dahil oldu.

Sağ kanattan çizgiye inen Danilo topu kale önüne çıkardı. Deniz Kadah, 53. dakikada Danilo'nun bu pasını golle sonuçlandırdı.

64. dakikada Bruma'nın zor açıdan çıkardığı şutta top direkten döndü.

74. dakikada Yasin Öztekin, sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Tolga Ciğerci, bekletmeden vurdu ancak top auta gitti. 80. dakikada Antalyaspor 3. gole çok yaklaştı. Danilo, Muslera'yı geçti, Semih Kaya son anda golü engelledi.

83. dakikada Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda Muslera topa hakim oldu.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Bruma, 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

90+6'da Galatasaraylı futbolcuların umutları tükenmişken Selçuk İnan'ın serbest vuruştan ortasında iyi yükselen Eren Derdiyok galibiyeti getirdi.

Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

FANATİK