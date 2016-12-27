Galatasaray Ahmet Çalık için düğmeye bastı

Serdar Aziz'in sakatlığı, Chedjou ve Semih'in formsuzluğu nedeniyle yeni arayışlara başlayan Galatasaray'ın, Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık için adım attığı öğrenildi

Güncellenme 27 Aralık 2016 21:05

Serdar Aziz'in sakatığı, Chedjou ve Semih'in formsuzluğu nedeniyle arayışlara başlayan Galatasaray aradığı stoperi Başkent'te buldu.

Galatasaray sadece sezonu değil geleceğini de kurtaracak bir transferin kıyısında. Bipspor'un haberine göre; Serdar Aziz'in sakatlığı, Chedjou ve Semih'in formsuzluğu sonrasında düğmeye basan yönetim aradığı oyuncuyu Başkent'te buldu.



UEFA'nın 65 milyon Euro'luk limiti sonrasında elinde 3 milyon Euro transfer bütçesi kalan Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Çalık için düğmeye bastı. İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'e makul bir rakama gitmesi sonrasında harekete geçen sarı-kırmızılılar Başkent ekibine 22 yaşındaki stoper için 1 milyon Euro önerdi.



Gençlerbirliği, bu teklifi masaya yatırırken iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da iki taraf da 1 milyon 500 bin Euro'ya el sıkışmaya artık çok yakın.

NTV