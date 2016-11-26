Galatasaray 3-1 Bursaspor

Spor Tot Süper Lig'in 12. haftasında Galatasary TT Arena'da Bursaspor'u konuk etti. Sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılıların, 3 haftalık galibiyet hasreti sona erdi.

Güncellenme 26 Kasım 2016 00:45

Süper Lig’in 12. haftasında TT Arena’da Bursaspor’u konuk eden Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı Yasin, Sneijder ve Eren’in golleriyle 3-1 kazanarak 3 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Sarı-kırmızılılarda Sneijder 307 gün Eren Derdiyok ise 6 hafta aradan sonra gol orucunu bozdular.

Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybederek zirve yarışında yara alan Galatasaray, 12. haftada Bursaspor'u konuk etti. TT Arena'da oynanan mücadeleyi Cim Bom 3-1 kazandı.



Maça baskılı başlayan Galatasaray, ilk dakikadan itibaren oyunu Bursaspor yarı alanına yıkarak golü aramaya başladı. Zaman zaman tehlike pozisyonlar da bulan sarı-kırmızılılar 14. dakikada ise kalesinde golü gördü. İlk atağında Kubilay ile golü bulan Bursaspor karşılaşmada 1-0 öne geçti.



GOL: Batalla'nın ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş, penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın üstünden filelere gönderdi.



Golden sonra temposu düşen Galatasaray, Bursaspor yarı alanına organize ataklarla gidemezken daha çok bireysel olarak pozisyon üretmeye başladı. Bu yüzden kısır bir döngünün içine düşen sarı-kırmızılar aradığı golü de ilk 30 dakika içinde bulamadı. Kontra ataklarla etkili olan Bursaspor ise farkı 2'ye çıkarmanın yollarını aradı.



İlk yarının sonlarına doğru ritmini arttıran Galatasaray, Yasin'in attığı golle Bursaspor karşısında beraberliği yakaladı: 1-1



GOL: Sol kanattan gelişen atakta, Bursaspor ceza sahasında Yasin Öztekin, Sneijder ve Podolski arasındaki paslaşmada son olarak sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Yasin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.



Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca TT Arena'da ilk yarı 1-1 sona erdi.



İlk yarıda olduğu gibi ikinci 45 dakikayada Galatasaray tempolu başladı. Sarı-kırmızılılar çok geçmeden de Hollandalı yıldızı Sneijder golü buldu ve öne geçmeyi başardı.



GOL: Batalla'nın müdahalesinde Sneijder yerde kaldı. Kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruşu kullanan Hollandalı yıldız şık bir gole imza attı.



2-1'den sonra yüksek tempoda oynayan Galatasaray özellikle kanatlarda etkili gelerek Bursaspor kalesinde tehlikeli pozisyonlar bularak 3. golü aradı.



Galatasaray aradığı 3. golü uzatma dakikalarında buldu. Oyuna ikinci yarı dahil olan Eren Derdiyok farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.



GOL: Bursaspor'un top kaybını iyi değerlendiren Galatasaray hücuma çok hızlı çıktı. Sinan Gümüş'ün pasında Eren Derdiyok kaleci Harun ile karşı karşıya kalınca durumu 3-1'e getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Galatasaray puanını 23'e çıkarırken Bursaspor ise 21 puanda kaldı.

NTV