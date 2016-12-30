Galatasaray 16 haftayı 'kırmızı kartsız' tamamladı

Sarı kırmızılı takım Süper Toto Lig'de sezonun 16 haftasını hiç kırmızı kart görmeden tamamladı. Sezonun en centilmen takımı Galatasaray oldu.

Güncellenme 30 Aralık 2016 13:12