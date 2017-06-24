Galata Kulesi ile ilgili korkutan iddia

Galata Kulesi'ne komşu parseldeki metruk bina yıkıldıktan sonra başlayan inşaat çalışmalarının, kulenin zemininde çatlaklar yarattığı ileri sürüldü.

Güncellenme 24 Haziran 2017 16:46

Galata Kulesi’nin bitişiğindeki bir metruk binanın yıkılması sonrasında başlayan inşaatın çevredeki binalarda neden olduğu ileri sürülen tahribat şimdi de tarihi kuleyle ilgili korkuları artırdı. Orada yaşayan tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer, “Galata Kulesi’nin temelinde çatlaklar olduğu söyleniyordu. Bu sarsıntılar çatlakları büyütmüş olabilir. Kulenin çökmesinden korkuyoruz” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Galata Kulesi’ne komşu parseldeki metruk bina yıkıldıktan sonra inşaat başladı. Kayalık zeminde kuyu temel çalışması sırasında alınan tüm önlemlere rağmen, her biri en az 100 yaşındaki binalarda çatlak oluştu. Belediye "sorun yok" dese de, duvarında çökmeler meydana gelen binalardan birinde oturan tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer, “Galata Kulesi’nin temelinde çatlaklar olduğu söyleniyordu. Bu sarsıntılar çatlakları büyütmüş olabilir. Kulenin çökmesinden korkuyoruz” dedi.

Şişhane, Galatakulesi Sokak 2 numaradaki metruk bina geçtiğimiz yıllarda el değiştirdi. Binayı satın alanlar 3 hafta önce kalıntıları kaldırarak inşaata başladı.

İnşaat izninin alınmasının ardından binanın etrafı bariyerlerle kapatıldı ve işçiler kuyu temel için zemindeki betonu kırmaya başladı.

Galata Kulesi’ne bakan tarafa perde beton döküldü. Ancak iş makinesinin zemindeki taşları kırarken oluşturduğu titreşimler nedeniyle yan binalarda çatlaklar oluştu.

Çatlayan binalardan biri de tiyatrocu Gülsen Tuncer ve yönetmen eşi Engin Ayça’nın eviydi. Galatakulesi Sokak, 4 numaradaki 120 yıllık apartmanın girişindeki taşlar düştü. Tavan ve zeminde derin çatlaklar oluştu. Evin kapıları oluşan kayma nedeniyle işlemez oldu.

Titreşimler nedeniyle evindeki tabloların yamulduğunu, kitapların bile yere düştüğünü anlatan Gülsen Tuncer, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Beyoğlu Belediye Başkanlığı, BİMER, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduk. Bu inşaat çalışması Galata Kulesi’ni bile yıkabilir. Belediyeden gelip baktılar. ‘Sorun yok’ dediler ancak binalardaki çatlaklar büyüyor. Galata Kulesi’nin çökmesinden ya da devrilmesinden korkuyoruz” dedi.

Galata Kulesi’ni her gün yüzlerce kişinin ziyarete geldiğini anlatan Gülsen Tuncer, “İnşaat elbette ki yapılacak ancak sağlıklı bir şekilde devam etmeli. Böyle devam ederse binalardaki çatlaklar büyüyecek. Galata Kulesi ya da buradaki bir bina yıkılırsa can kaybı olmasından korkuyoruz” diye konuştu.