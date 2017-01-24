Gaffar Okkan katledilişinin 16. yılında anıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken, 5 polis memuru ile birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan için, mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Güncellenme 24 Ocak 2017 16:03

Diyarbakır'da uğradıkları saldırıda 5 silah arkadaşıyla hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, şehadetinin 16. yılında mezarı başında anıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törene, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ailesi, yakınları ile Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Dınkırcı, Okkan'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Okkan'ın Türkiye'nin istiklal ve istikbali için canla başla çalışarak etkin, verimli, vatandaş odaklı hizmetlerde bulunduğunu anlatan Dınkırcı, şunları söyledi:

"Rahmetli Ali Gaffar Okkan müdürümüz vatanına sahip çıkmıştır. Bu nöbeti bizler devraldık. 7'den 77'ye hep birlikte nöbetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz, bizden sonraki nesillere bu nöbeti şanla şerefle aktaracağız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitik konumu da dikkate alınarak, birliğimiz, beraberliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz adına her zamankinde daha fazla, bir, iri ve diri olmak için bilimsel, bütüncül, proje bağlamlı, gelecek yönelimli çalışmalıyız. Başta Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan olmak üzere tüm şahitlerimiz, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Konuşmaların ardından Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı ve ailesi törende taziyeleri kabul etti.

NTV