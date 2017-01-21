Freni patlayan kamyon paniğe yol açtı

Freni patlayan bir kamyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyerleri aşınca polis alarma geçti. Kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Güncellenme 21 Ocak 2017 20:41

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patladığı için bariyerleri aşan bir kamyonet, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri havaya ateş açarken, sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde silah sesleri yükseldi.



Vatan Caddesi’nde yer alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün yaşanan LAW’lı saldırı girişiminin ardından öğle saatlerinde yine hareketlilik yaşandı.



“Dur” ihtarına uymayan bir su kamyoneti bariyerleri aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kamyonetin freninin patlaması nedeniyle duramadığı bildirildi.

VALİLİK: TERÖRLE İLGİSİ YOK

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Polis ekipleri anında müdahale ederek kamyon güvenlik çemberine alınmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Polis ekiplerince kamyonet üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir suç unsuru bulunmadı. Kamyonet, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.