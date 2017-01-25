Fransa'nın Oscar'ı Cesar'da adaylar açıklandı

Fransa'nın Oscar'ı olarak tanımlanan Cesar Sinema Ödülleri adayları açıklandı. Tören bu yıl 42. kez gerçekleşecek.

Güncellenme 25 Ocak 2017 20:39

Academie des Arts et Techniques du Cinema Başkanı Alain Terziyan tarafından düzenlenen basın toplantısında, Cesar Sinema Ödülleri için toplam 21 kategoride yarışacak adaylar kamuoyuna duyuruldu.

Bu yılki adaylık yarışında yönetmen Paul Verhoeven'in "Elle" ve yönetmen François Ozon'un "Frantz" filmleri çok sayıda kategoride aday gösterilerek ön plana çıktı.

Fransız sinemasının en iyilerini ödüllendiren ve 1975’ten bu yana verilen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini bu yıl 24 Şubat'ta bulacak.

Bu yılki ödül töreninde 84 yaşındaki İtalyan asıllı Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya "Cesar Onur Ödülü" verilecek.

42. Cesar Sinema Ödüllerinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi aktris ve en iyi aktör kategorilerinde yarışacak filmler ise şöyle:

En İyi Film

Elle

Divines

Frantz

Les Innocentes

Ma Loute

Mal de pierres

Victoria

En İyi Yönetmen

Bertrand Bonello, Nocturama filmiyle

Olivier Assayas, Personal Shopper filmiyle

Bruno Dumont, Ma Loute filmiyle

Paul Verhoeven, Elle filmiyle

Houda Benyamina, Divines filmiyle

Mia Hansen-Love, L'Avenir filmiyle

Katell Quillevere, Réparer les vivants filmiyle

Alain Guiraudie, Rester vertical filmiyle

En İyi Kadın Oyuncu

Isabelle Huppert, Elle'deki rolüyle

Virginie Efira, Victoria'daki rolüyle

Marion Cotillard, Mal de pierres'deki rolüyle

Marina Fois, Irreprochable'daki rolüyle

Sidse Babett Knudsen, La fille de Brest'deki rolüyle

Soko, La danseuse'deki rolüyle

Judith Chemla, Une vie'deki rolüyle

En İyi Erkek Oyuncu

François Cluzet, Medecin de campagne'deki rolüyle

Gaspard Ulliel, Juste la fin du monde'daki rolüyle

Omar Sy, Chocolat'daki rolüyle

Pierre Deladonchamps, Le Fils de Jean'daki rolüyle

Nicolas Duvauchelle, Je ne suis pas un salaud'daki rolüyle

Fabrice Luchini, Ma Loute'daki rolüyle

Pierre Niney, Frantz'daki rolüyle

Yarışmada, diğer pek çok kategoride yarışacak adayların ismi de aynı toplantıda açıklandı.

AA