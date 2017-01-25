Fransa'nın Oscar'ı Cesar'da adaylar açıklandı
Fransa'nın Oscar'ı olarak tanımlanan Cesar Sinema Ödülleri adayları açıklandı. Tören bu yıl 42. kez gerçekleşecek.
Academie des Arts et Techniques du Cinema Başkanı Alain Terziyan tarafından düzenlenen basın toplantısında, Cesar Sinema Ödülleri için toplam 21 kategoride yarışacak adaylar kamuoyuna duyuruldu.
Bu yılki adaylık yarışında yönetmen Paul Verhoeven'in "Elle" ve yönetmen François Ozon'un "Frantz" filmleri çok sayıda kategoride aday gösterilerek ön plana çıktı.
Fransız sinemasının en iyilerini ödüllendiren ve 1975’ten bu yana verilen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini bu yıl 24 Şubat'ta bulacak.
Bu yılki ödül töreninde 84 yaşındaki İtalyan asıllı Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya "Cesar Onur Ödülü" verilecek.
42. Cesar Sinema Ödüllerinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi aktris ve en iyi aktör kategorilerinde yarışacak filmler ise şöyle:
En İyi Film
Elle
Divines
Frantz
Les Innocentes
Ma Loute
Mal de pierres
Victoria
En İyi Yönetmen
Bertrand Bonello, Nocturama filmiyle
Olivier Assayas, Personal Shopper filmiyle
Bruno Dumont, Ma Loute filmiyle
Paul Verhoeven, Elle filmiyle
Houda Benyamina, Divines filmiyle
Mia Hansen-Love, L'Avenir filmiyle
Katell Quillevere, Réparer les vivants filmiyle
Alain Guiraudie, Rester vertical filmiyle
En İyi Kadın Oyuncu
Isabelle Huppert, Elle'deki rolüyle
Virginie Efira, Victoria'daki rolüyle
Marion Cotillard, Mal de pierres'deki rolüyle
Marina Fois, Irreprochable'daki rolüyle
Sidse Babett Knudsen, La fille de Brest'deki rolüyle
Soko, La danseuse'deki rolüyle
Judith Chemla, Une vie'deki rolüyle
En İyi Erkek Oyuncu
François Cluzet, Medecin de campagne'deki rolüyle
Gaspard Ulliel, Juste la fin du monde'daki rolüyle
Omar Sy, Chocolat'daki rolüyle
Pierre Deladonchamps, Le Fils de Jean'daki rolüyle
Nicolas Duvauchelle, Je ne suis pas un salaud'daki rolüyle
Fabrice Luchini, Ma Loute'daki rolüyle
Pierre Niney, Frantz'daki rolüyle
Yarışmada, diğer pek çok kategoride yarışacak adayların ismi de aynı toplantıda açıklandı.
AA