Fransa’da Otonom Otobüsler Sefere Başladı

Otonom araçlar son dönemlerde daha fazla alanda kullanılmaya başlanırken özellikle Fransa'nın başkenti Paris'te şoförsüz otobüs seferleri başlatıldı.

Güncellenme 24 Ocak 2017 22:11

Türkiye'de çalışmalar biraz yavaş ilerlese de Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ülkelerde sürücüsüz araçların kullanılması artık çok daha fazla görülüyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda şoförsüz toplu taşıma araçlarının şehir yaşantısı için oldukça önemli olduğu belirtilirken, bu konuda yerel yönetimlerin de vereceği destek sayesinde kısa süre içerisinde önemli bir değişim sürecinin yaşanacağını ifade edildi.

Fransa'da başlatılan deneme sürüşlerinde elektrikle çalışan otobüsler kullanılırken, 10 yolcu kapasitesi bulunan bu otobüsler sürekli seferlerini yaparak yolcu taşımacılığını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. 200 metrelik mesafede yapılan ilk deneme seferlerinde herhangi bir sorun yaşanmazken mevcut testlerin 3 ay boyunca süreceği ve üç ayın ardından daha uzun alanlarda ve daha farklı bölgelerdeki testlerin devam edeceği ifade edildi. Yapılan bu açıklamalar Fransa'daki ulaşım konusunda çok daha cazip seçeneklerin sunulacağını gösterirken özellikle test sürüşlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması dikkat çekti.

Özellikle 2016 yılı boyunca hava kirliliği konusunda çok ciddi eleştiriler yaşanırken elektrikli araçların kullanıma alınması ile birlikte bu konudaki problemlerin de hafifletilmesi bekleniyor. Bu açıdan elektrikli ve otonom sürüşe sahip araçların kullanılması başta trafik olmak üzere pek çok farklı alanda önemli bir gelişme sağlayacak.