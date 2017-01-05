Fossil, 2017'de 300 Binden Saat Satışını Hedefliyor

Giyilebilir teknoloji konusunda en iddialı markalardan bir tanesi olan Fossil, 2017 için hedeflerini büyüttü.

Güncellenme 05 Ocak 2017 20:14

Fossil, tarafından yapılan açıklamalarda sektöre güvenildiği ve bu konuda yatırımların devam edeceği belirtildi. Açıklamalara göre Fossil, giyilebilir sektörün parlak bir geleceği olduğuna inanıyor ve bu yıl 300 binden fazla bağlı saat satmayı planlıyor. Fossil Group tarafından koyulan bu hedef oldukça iddialı ve çoğu kişi tarafından da çok fazla gerçekçi bulunmuyor. Fakat buna karşın akıllı saat alanında bu hedefin tutturulması, Fossil için ciddi bir dönem başlatacak.

Yenilikler Devam Edecek!

Fossil Grup'un strateji ve dijital sorumlusu Greg McKelvey yeni planlamalar hakkında yaptığı açıklamada müşterilerin en iyi deneyimi elde etmesi ve aynı zamanda yaşam stiline uygun olabilmesi adına saatleri özel olarak ürettiklerini belirtti.

Satışlar Yüksek!

Sadece Fossil 2016 yılı içerisinde 40 farklı ülkede 20 dilde satış gerçekleştirdi. Üstelik iş ortakları arasında Chaps, Diesel, Emporio Armani, Kate Spade New York, Michael Kors, Misfit ve Skagen markaları var.

2016 yılını parlak bir şekilde geçiren markanın 2017 yılında daha iddialı olması, aynı zamanda piyasaya sunacağı cihazların da daha üstün özelliklere sahip olacağını gösterdi. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda yapılacak yeni tanıtımlar ile birlikte Fossil’in yeni ürünlerini görme imkanımız olacak. Fakat yapılan bu açıklamalar sonrasında beklentilerin daha da yükseldiğini söylemek mümkün.