Formula 1'in İçin Cumhurbaşkanı Devrede

Geçtiğimiz yıllarda Formula 1 takviminden Türkiye çıkarılmıştı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı devreye girdi.

Güncellenme 12 Nisan 2017 21:45

Formula 1'in listesinden Türkiye’nin çıkarılması özellikle ülke ekonomisi adına ciddi bir kayıp olarak görülüyor. Yüksek maliyetler ve yatırım bedelleri ile yapılan Formula 1 pistinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve yeniden ülke ekonomisine Formula 1 desteğinin sağlanabilmesi adına uzun zamandan beri çalışmalar sürdürülürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Özel Görüşme Yapıldı

2018 yılında Türkiye'nin yeniden takvime alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Formula 1 başına yeni geçen CEO Chase Carey ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye Türkiye'nin de yetkili isimleri katıldı.

Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen görüşmenin içeriğinin ne olduğu ve toplantı sonrasında kararların alınıp alınmadığı bilinmezken, toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak hazır bulundu.

Yapılan görüşmeler sonrasında basına yazılı bir açıklama yapılırken Formula 1'in özellikle 2018 yılında Türkiye'de de yapılabilmesi adına görüş alışverişinin yapıldığı belirtildi Açıklamada net ifadeler kullanılmadığı gibi Formula 1'in yeniden Türkiye'de yapılabilmesi adına tüm çalışmaların sürdüğü ve müjdeli haber için önümüzdeki dönemlerde açıklama yapılmasının mümkün olabileceği belirtildi.