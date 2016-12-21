Formula 1 pilotu Hamilton'dan Halep çağrısı

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Halep'te yaşanan insanlık dramı için yardım çağrısında bulundu.

Güncellenme 21 Aralık 2016 19:18

Formula 1'de 3 kez şampiyon olan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, insanlık dramının yaşandığı Suriye'nin Halep kentindeki çocuklar için yardım çağrısı yaptı.

Mercedes pilotu Hamilton, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Binlerce çocuk Halep'te mahsur kaldı. UNICEF ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Hamilton mesajında, Halep'teki saldırılardan etkilenen küçük bir çocuğun fotoğrafına da yer verdi.

AA