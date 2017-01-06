Ford Türkiye’ye Yatırımı Arttırıyor

Üretimlerini daha çok Meksika'da yapan Ford Meksika’daki tüm fabrikalarına kapatarak Türkiye'ye yatırım yapacağını duyurdu.

Güncellenme 06 Ocak 2017 19:41

Otomobil sektörünün en önemli markalarından birisi olan Ford, bugüne kadar oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmış ve Türkiye pazarı için de aranan markalardan birisi olmuştu. Özellikle Meksika'da yaptığı üretimler ile Avrupa ve Türkiye gibi farklı ülkeler için de cazip markalardan olan Ford bu alanda farklı bir strateji geliştirdi ve önümüzdeki yıllardan itibaren üretimlerini Türkiye'de gerçekleştireceği açıkladı.

1.6 Milyar Dolarlık Yatırımla Geliyor!

Bu hedefler çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecek. 1.6 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağı duyurulan Ford , yapacağı bu yatırım sonrasında Türkiye için de oldukça cazip seçenekler yaratacak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan olmasının ardından Meksika ile çeşitli sorunların yaşanmaya başlanması Ford'un bu alandan çekilmesine neden oldu. Ekonomik ve siyasi ilişkilerde zarar görmek istemeyen Ford, bu alanda piyasadan çekilerek üretim hattını Türkiye'ye kaydıracak.

Gölcük gibi bölgelerde üretimlerini şu an sorunsuz bir şekilde gerçekleştiren Ford, bu alanda yapacağı yatırımlar ile birlikte çok daha yüksek üretim kapasitelerine ulaşabilecek. Ford tarafından yapılacak yatırımın Türkiye açısından önemi ise oldukça fazla. Üretim kapasitesinin artması özellikle istihdam açısından da Ford’undaha fazla kişiye iş vermesini sağlayacak. konu ile ilgili yapılan açıklamalarda çok fazla detay verilmese de özellikle yeni araç çalışmaları için Ford, Avrupa pazarına da daha kolay ve az maliyet ile erişebilecek.