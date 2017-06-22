Ford Focus Artık Çin’de Üretilecek

Ford tarafından yapılan yeni açıklamalarda özellikle Ford Focus’n Çin’de üretileceği belirtildi.

Güncellenme 22 Haziran 2017 17:00

Son dönemlerde üretim hattını Çin’e taşıma noktasında oldukça kararlı olan Ford bazı modellerine direk Çin’de üreterek satmayı hedefliyor. Özellikle 2019 ortalarından itibaren bu değişime başlayacağı belirtilen Ford, böylece 500 milyon dolarlık büyük bir tasarruf sağlama imkanı elde edecek. Özellikle Çin’e araç ihraç etme noktasında oldukça etkin olan Ford’un bu ihracat masraflarını ortadan kaldırabilmek adına Çin’de bir fabrika kurmak istediği uzun zamandan beri konuşuluyordu. Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda ise ilk olarak Ford Focus için üretim hattının kurulacağı ve Ford Focus’ların artık Çin'de üretileceği belirtildi.

2017’de 80 Bin Araç İhraç Edilecek

Sadece 2017 yılı içerisinde daire 80 bin aracın ihraç edilebileceği belirtilirken, bunca masraf ve nakliye masrafının üretim alanının değiştirilmesi ile birlikte ortadan kaldırılabileceği açıklandı. Ford Focus ile ilgili yapılan bu açıklamalar, özellikle ülkede fiyatlarını düşebilme ihtimalini de gündeme getirdi.

Ford Focus başta olmak üzere pek çok farklı Ford modeli ülkede ilgi görüyor ve yüksek satış rakamlarına ulaşıyor. Üretim hattının Çin’e kaydırılacak olması, daha hızlı bir şekilde üretimi yapılmasını sağlayacağından dolayı özellikle Çin’deki araç fiyatlarında değişiklik yaratabilir. Ford Focus dışında hangi modellerin üretileceği net bir şekilde paylaşılmazken, özellikle Ford'un bu konuda net bir takvimi paylaşması bekleniyor.