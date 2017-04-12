Ford Akıllı Beşik Teknolojisi Geliştirdi

Ford tarafından yapılan son tanıtımlarda akıllı beşik teknolojisi duyuruldu.

Güncellenme 12 Nisan 2017 18:55

Özellikle anne ve babaların bebeklerini daha güvenli ve rahat bir şekilde bakabilmesi adına tanıtılan akıllı beşik teknoloji, oldukça dikkat çekti. Özellikle bebeklerin büyük bir bölümü arabadayken çok rahat bir şekilde uykuya daldığı için akıllı beşik teknolojisinde araçtaki bu özellikler kullanılmış. Arabada rahatça uykuya dalabilen çocuklar için ideal olan akıllı beşik teknolojisi, ev ortamında adhi çocukların arabadaymış gibi hissetmesini ve uyumasını sağlıyor.

Ford’tan Özel Ürün

Ford İspanya yetkilileri tarafından oluşturulan özel bir ekip imzasını taşıyan bu ürün çocukların uyuma noktasında büyük bir kolaylık yaşamasını sağlıyor. Yapılan tanıtımlarda akıllı beşiğin otomobil sesini taklit ettiği, yol titreşimi sağladığı ve trafik ışıklarının yansımasını odaya yaydığı belirtiliyor. Bu bakımdan bebeklerin arabayla dolaşıyormuş hissine kapılarak rahat bir şekilde uykuya dalması da sağlanabiliyor. Üstelik akıllı beşiğin akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilmesi mümkün.

Bu bakımdan özellikle yolculuğa çıkan kişilerin uygulama üzerinden bu yolculuğu kayıt etmesi ve daha sonrasında bebeği bu rotaya göre beşiğinde uyutabilmesi de söz konusu. Ford tarafından geliştirilen bu ürünün özellikle araç satışlarında hediye olarak ekleneceği ve paket kapsamında satışa sunulacağı belirtildi.

Fakat özellikle uyku problemi yaşayan bebekler için hayatı çok daha kolay bir hale getirecek olan Bu ürünün yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.