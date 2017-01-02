Flyt Aerospace’den İnsan Taşıyan Drone

Flyt Aerospace tarafından yapılan açıklamalarda özellikle insan taşıyabilecek insansız hava araçları duyuruldu.

Güncellenme 02 Ocak 2017 18:48

İnsansız hava araçlarının kullanımı giderek daha fazla artarken, bu konuda 10 sene içerisinde çok daha farklı gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Yapılacak çalışmalar ile ilgili önemli bilgiler Flyt Aerospace adlı bir havacılık şirketinden gelirken ihtiyaca göre farklı modüler yapıların eklenebileceği hava araçlarının geliştirildiği belirtildi.

Özel, Siparişe Göre Drone Üretecek!

Üstelik büyüme ve küçülme noktasında oldukça esnek olan araçlar, taşınacak yüke göre özel olarak güçlendirilebilecek. Otonom sürüşe sahip olan insansız hava araçları, üstelik 159 kiloya kadar yük taşıma kabiliyetine sahip.

Flyt 16 Geliştirildi

Firma tarafından geliştirilen ve Flyt 16 olarak adlandırılan yeni model ön plana çıkan bir prototiplerden birisi olurken, araç 159 kilo yük taşıma kapasitesi ile 10 dakikaya kadar farklı uçuş menziline sahip. Şu an için geliştirme aşamasında olan bu araçlar özellikle menzilin artmasıyla birlikte daha farklı amaçlara hizmet edebilecek. Bu açıdan insan taşımacılığı dahi yeni insansız hava araçlarıyla daha kolay ve başarılı şekilde yapılabilecek. Firma tarafından yapılan tanıtım ise şöyle;

Firma tarafından geliştirilecek dronelerin farklı ve küçük çaplı işler için ideal olacağı düşünülüyor. Özellikle menzil alanının sınırlı olması daha geniş teslimatlarda engel teşkil ederken, bu konuda gelişmenin yaşanması daha büyük bir imkan sağlayabilecek.