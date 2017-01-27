Flappy Bird Geliştiricisinden Yeni Bir Oyun: Ninja Spinki Challenges

Flappy Bird geliştirici tarafından yeni bir oyun daha piyasaya sunuldu. Yeni oyunun adı Ninja Spinki Challenges.

Güncellenme 27 Ocak 2017 22:33

Flappy Bird'yi 2014'teki en büyük flash-in-the-pan konseptinde bir mobil oyun olarak piyasaya çıkaran üretici, Ninja Spinki Challenges ile yeniden sahalara dönüş yaptı.

Oyun basit olmasına karşın ilginç bir derecede popüler hale geldi. Bu noktada oyunun en önemli etkeni kullanıcıları rekorları egale etmek adına sürekli istekli hale getirmesi ve bağımlılık yaratmasıydı.

Geliştirici tarafından Obokaidem ile ortaklaşa yapılan yeni oyun da yine beklentileri yükseltti. Ninja Spinki Challenges olarak adlandırılan yeni oyun Flappy Bird gibi basit bir yapıda ve bu bakımdan gelecek vaat ediyor.

Bu tip oyunlardan en az bir tanesini mutlaka oynadıysanız şimdiden Ninja Spinki Challenges ile nelerin geleceğini tahmin edebilirsiniz. Renkli retro bir tasarımı olan Ninja Spinki Challenges biraz daha zorlu bir oyun. Ninja Spinki Challenges, ninja eğitim egzersizleri biçiminde altı mini oyundan oluşuyor. Esas olarak ateş topları ve yavru kediler gibi engellerden kaçmanız gereken bu oyunda, kaçışı ne kadar başarılı yaparsanız oyunda o kadar ilerleyebilirsiniz. Her zamanki gibi oyunda herhangi bir seviye yoktur ve her meydan okumada ne kadar uzun sürede hayatta kaldığınız ve yüksek puanlar aldığınız önem kazanıyor. Zorluk derecesi Flappy Bird oyunuda olduğu gibi düz ve standart değil. Bu bakımdan Ninja Spinki Challenges ile birlikte kaçma noktasında biraz strateji geliştirmeniz önemli.