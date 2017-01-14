Fitbit Tester Arıyor!

Fitbit giyilebilir cihazlarda arama ve SMS Bildirim desteğinin test edilmesi adına beta test yapmak için duyuru yayınladı.

Güncellenme 14 Ocak 2017 22:41

Yakın zamanda Microsoft'un Fitbit ile GATT Sunucu profilini Windows 10 Insider Build 15007'ye getirmek için çalıştığı ortaya çıkarken, yeni hamle Fitbit’ten geldi. Fitbit tarafından yapılan son duyuruda kullanıcılara çağrı yapılırken, beta kaydının başladığı ve kullanıcıların beta kaydı yaparak Fitbit için yeni özellikleri deneyebileceği belirtildi.

Fitbit, şimdi Windows 10 Mobile’deki özelliği test etmek için kullanıcıları kapalı bir beta çağrısı yaptığı gibi duyuruda kayıt olma noktasındaki kriterleri de duyurdu.

Fitbit Beta Kullanıcı Kaydı Nasıl Yapılır?

Fitbit için beta Tester olmak istiyorsanız yapmanız gerekenler şöyle; 4biri olmak için:

Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip bir cihaz sahibi olun.

Fitbit’in yeni ürününü satın alın.

Windows Insider programının bir katılımcısı olun.

Microsoft hesabınızda kullandığınız e-posta üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirin.

Windows işletim sistemi Fitbit için yapılacak test sürecinde gerçekten gönüllü olacağını gözden geçirin.

Geri bildirim göndermeye ve bu özelliği geliştirmeye yardımcı olmak için sürekli iletişime geçmeye hazır olun.

Beta test cihazlarının uygun olmasının yanı sıra beta programına dahil olmak için teknik konuda yeterli olun.

Şartları sağlayan kişilerin Fitbit için beta testine kaydolabileceği açıklanırken, tüm dünya genelinde yapılan çağrılarda geniş bir katılım olması bekleniyor. Son dönemlerde ilgi çeken marklardan birisi olan Fitbit için böylesine bir çağrı yapılması, daha fazla kişinin sistemi kullanmasını sağlayacak.