Fırtına balık tezgahlarını vurdu

Marmara ve Karadeniz'de etkili olan fırtına, balık fiyatlarını katladı.

Güncellenme 26 Ocak 2017 22:26

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, fırtına nedeniyle balık fiyatlarında büyük artışlar olduğunu belirtti.

Bugünlerde denizde yine kar ve fırtınanın etkili olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Ocak ayında hem kar hem fırtına balıkçılarımızı olumsuz etkiledi. 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar avlanamayınca balık fiyatları yükseldi. Balık halimize balık az geliyor. Balıkesir Büyükşehir Su Ürünleri Bandırma Balık Hali'nde balık fiyatları rekor düzeye ulaştı. Hamsinin kasası 265, çinekopun 500, tekirin 400, sardalyanın ise 70 lira. Vatandaşlar 3 gün önce kilosunu 10 liraya aldığı hamsi ve istavriti 20-25 arası, 15 liradan aldığı çinekopu ise bugün 30 liradan alıyor."

Samsun'da da fiyatlar arttı

Samsun'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yükseldi.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması, tezgahlardaki balıkların azalmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, son günlerdeki kötü hava şartlarının tezgahlara olumsuz yansıdığını söyledi.

Daha çok Batı Karadeniz'de tutulan hamsinin fiyatının fırtına nedeniyle 15 liraya kadar çıktığını belirten Malkoç, "Daha önce 7-10 liradan satılan hamsi bugün 15 liraya kadar çıktı. Hava şartlarından dolayı fiyat artışı var. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Balık az olunca fiyatlar da arttı." dedi.

Balık Satış Pazarı'nda hamsi 15, istavrit 15, mezgit 20, barbunya 15, çinekop 25-30, zargana ise 15 liradan satışa sunuluyor.

AA