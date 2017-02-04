Firefox OS Projesi İptal Oldu

Google gibi sektör devlerine karşı önemli bir atılım yapmak isteyen Mozilla, bu konu daha geri adım atmak zorunda kaldı.

Güncellenme 04 Şubat 2017 21:18

Son dönemlerde Microsoft işletim sistemine alternatif olarak pek çok farklı marka tarafından yeni işletim sistemleri piyasaya sunulsa da başarısızlıklar da gelmeye başladı. Öyle ki Firefox os olarak adlandırılan yeni işletim sistemi piyasaya sunulduktan sonra tutunamadı.

Firefox OS İptal Edildi

Gelen düşük kullanım oranlarına karşı işletim sistemi için vakit harcamak istemeyen yönetim, bu konuda projenin tamamen rafa kaldırılacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamayla ile birlikte özellikle bu yeni işletim sisteminin kullanıcıları artık bu konuda destek alamayacak ve işletim sistemini kullanamayacak. Microsoft gibi özel tanıtımların yanı sıra en çok dikkat çeken işletim sistemlerinden bir tanesi de Google tarafından geliştirilen Chrome işletim sistemi olmuştu.

Bugüne kadar başarılı bir şekilde sürdürülen proje özellikle önümüzdeki günlerde yapılacak yeni geliştirmeler ile birlikte çok daha etkin bir hale gelebilecek. Bu açıdan sektörde bu tip işletim sistemler ile yarışma imkanı elde edemeyen Mozilla,bu konuda geri adım atarak işletim sistemi sektöründe yer almayacağını da resmi bir şekilde duyurulmuş oldu.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde özellikle 50 kişilik özel bir bölüm oluşturan Mozilla projeden kar elde edemediği gibi yüksek maliyetleri karşılamak durumunda kalmıştı. Bu nedenle sistemin iptal edilmesi maddi açıdan Firefox’a önemli bir avantaj getirecek. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuda nasıl gelişmeler yaşanacak.