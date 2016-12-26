Firefox 50 Çok Farklı Geliyor

İnternet tarayıcılarında yaşanan en büyük problemler çoklu sekmelerdeki tarayıcının çökmesi olurken Firefox bu konuda önemli bir duyuru yaptı. ,

Güncellenme 26 Aralık 2016 18:36

Son dönemlerde yeni özellikler ile Firefox tarayıcısı çok iyi bir konuma getirilirken yeni bir güncelleme ile birlikte artık tarayıcıda çökme olayları tamamen tarihe karışacak. Tarayıcılarda çok fazla sekme açıkken özellikle sayfaların hata mesajı vermesi ve çökmesi oldukça can sıkıcı. Bu durum sayfaların tek tek yenilenmesini gerektirirken çok fazla sekme üzerinden çalışan kişiler sık sık çökme sorunları çeşitli aksamalara yol açabiliyor. Kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunmak isteyen Mozilla Firefox yönetimi ise Firefox 50 ismiyle yayınlanacağı yeni güncellemede çökme sorunlarının artık ortadan kaldırılacağını duyurdu.

Firefox Multi-Process Modu Geliyor!

Firefox Multi-Process modu olarak adlandırılan yeni özellik ile birlikte herhangi bir nedenden dolayı çökme olsa dahi bu sorun sadece geçerli sekmede yaşanacak ve kişiler sadece bu sekmeyi yenileyerek çökme problemi olmadan tüm sayfaları kullanmaya devam edebilecek. Mevcut kullanımlarda herhangi bir sayfada meydana gelen hata nedeniyle tüm sayfalarda çeşitli sorunlar yaşanırken Firefox bu yeni özelliği ile birlikte bu sorunun tek bir sekme ile sınırlandırılmasını sağlamış. Bu açıdan Firefox için gelecek yeni güncelleme pek çok kullanıcı için cazip bir özelliğin de devreye alınmasını sağlayacak.

Sadece bu özelliğin Firefox kullanımlarına çok fazla etki yapması beklenmese de diğer tüm özellikler göz önüne alındığında tarayıcı sektöründe artık Firefox’un daha iddialı olduğunu söylemek mümkün.