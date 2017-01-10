Fırat Kalkanı şehitleri Gaziantep'te törenle uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım tarihinden beri haber alınamayan 2 askerin cenazeleri Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 11:18

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım 2016 tarihinde irtibatın kesildiği iki askerin cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Asri Mezarlıkta işlemlerin ardından şehitler Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in cenazeleri, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanına getirildi.

Burada düzenlenen törene, Vali Vekili Alaaddin Serdar Polat, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, askeri ve sivil erkan katıldı.

Şehitlerin naaşı, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçakla Adana ve Çanakkale'ye uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden 29 Kasım 2016'da yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 2 askerle irtibatın kesildiği bildirilmişti.

AA