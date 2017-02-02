Fırat Kalkanı Harekatı'nda 85 DAEŞ hedefi vuruldu

TSK'nın 163 gündür sürdürdüğü Fırat kalkanı Harekatı kapsamında 85 DAEŞ hedefi imha edildi.

Güncellenme 02 Şubat 2017 16:03

TSK'dan yapılan son açıklamaya göre Fırat Kalkanı Harekatı'nın 163.gününde 85 DEAŞ hedefi vuruldu. 51 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatında 83 bina ile 10 bombalı araç imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 163’üncü gününde icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 163’üncü gününde meydana gelen olaylar ile ilgili bilgilendirmede bulundu. TSK’dan yapılan açıklamada, ateş destek vasıtaları ile 244 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetlerinin baskı altına alındığı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 85 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 topun imha edildiği kaydedildi. Ayrıca, icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: Milliyet