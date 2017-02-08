Fırat Kalkanı Harekatı'nda 4 asker şehit, 15 asker yaralı

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu, 15 askerin yaralandığını açıkladı.

Güncellenme 08 Şubat 2017 19:44

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında öğleden sonra terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Harekat kapsamında, sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ üyeleriyle çıkan çatışmada da 2 asker şehit olmuş, 15 asker yaralanmıştı.

AA