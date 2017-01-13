Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus'ta hayat normale döndü
Fırat Kalkanı Harekatı ile DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a dönebilen diş hekimi İhsan Cuma işine de döndü.
Suriye'de 28 yıl boyunca diş hekimliği yapan ancak iç savaş nedeniyle 4 yıl mesleğini yürütemeyen İhsan Cuma, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta kariyerine kaldığı yerden devam edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'ten temizlenen Cerablus, hemen her kesimden insana kucak açıyor.
Türkiye'nin sağladığı imkanlarla hayatın normale döndüğü ilçede, Suriyeliler özlemini duyduğu hayatlarına yavaş yavaş yeniden kavuştu. İç savaş öncesinde Münbiç'te 28 yıldır diş hekimliği yapan İhsan Cuma da Cerablus'ta yeniden mesleğine dönenlerden.
Münbiç'in terör örgütü PYD'nin kontrolüne geçmesinin ardından Cerablus'a göç eden, buranın da terör örgütü DEAŞ'a geçmesiyle soluğu Türkiye'de alan Cuma, 4 yıllık aranın ardından vatan hasretine dayanamayarak döndüğü Cerablus'ta yeniden diş hekimliği yapmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan devlet hastanesinde şifa dağıtan Cuma, hastalarıyla buluşmanın sevincini yaşıyor.