Fırat Kalkanı Harekatı: 67 terörist etkisiz hale getirildi
Bölge halklarının güvenliğini sağlamak ve hudut güvenliğini korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.Son olarak 67 DAEŞ'li etkisiz hale getirildi.
Bölgede yaşayan halkların güvenliğini sağlamak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla 24 Ağustos tarihinde türtk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son edinilen bilgilere göre El-Bab bölgesinde 67 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi. 90 DAEŞ hedefi de imha edildi. Gün içinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı böylece 160'a ulaştı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi. Gün içindeki çatışmalarda öldürülen toplam terörist sayısı 160 oldu.