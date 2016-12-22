Fırat Kalkanı Harekatı: 67 terörist etkisiz hale getirildi

Bölge halklarının güvenliğini sağlamak ve hudut güvenliğini korumak için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.Son olarak 67 DAEŞ'li etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 22 Aralık 2016 16:07