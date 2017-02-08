Fırat Kalkanı Harekatı: 2 asker şehit, 15 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda DAEŞ'in saldırısına uğrayan 2 Türk askeri şehit oldu, 15 asker de hafif yaralandı.

Güncellenme 08 Şubat 2017 13:36

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, 169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. TSK tarafından yapılan açıklamada, 2 askerin şehit olduğu bildirildi . Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

El Bab'a ilerleyiş sürüyor

Öte yandan, Reuters haber ajansı, Türk askerleri ve ÖSO güçleri, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında devam eden çatışmaların sonucunda El Bab'ın dış mahallelerini ele geçirdiğini öne sürdü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynakları ve Türkmen muhalif kaynakların Reuters'a verdiği demeçte, "Dün gece meydana gelen saldırılar DEAŞ'ın ağır yara almasına neden oldu" derken, El Bab'ın merkezine ilerleyişin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: CNN Türk