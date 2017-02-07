Fırat Kalkanı Harekatı 168.gün: 21 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından terör örgütü DAEŞ'e karşı yürüttükleri Fırat Kalkanı Harekatı'nda 203 hedef vuruldu, 21 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 07 Şubat 2017 11:03

Suriye'deki DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerini bertaraf etmek ve sınır güvenliğinşi korumak amacıyla başlatılan fırat Kalkanı Harekatı 168. gününde de devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre harekatıb 168. gününde 21 terörist etkisiz hale getirilirken terör örgütü DAEŞ'e ait 203 hedef vuruldu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı yürüttükleri Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab’ı kuzeyden kuşattı. Suriye ordusu da terör örgütünün bulunduğu bölgeye güneyden operasyon başlattı. DEAŞ’lı teröristlerin Irak yönüne uzanan son ikmal hattının kesildiği iddia edildi.

Suriye ordusu ve müttefikleri, Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin kuzeyden kuşattığı El Bab kentine güneyden yaklaşarak buradaki DEAŞ militanlarının Irak yönüne uzanan son ikmal hattını da kesti. Suriye’deki iç savaşı sahadaki kaynaklarından izleyen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, ordu ve Lübnanlı Hizbullah örgütü güçlerinin önceki gece El Bab’a güneydoğudan yaklaştığını belirtti. Suriye hükümet güçleri, hava desteğiyle DEAŞ militanlarının kontrolündeki kentin yine DEAŞ’ın elinde bulunan Rakka ve Deyr Ez Zor vilayetleriyle bağlantısını kesmişti.

DAEŞ kıskaç altında

DEAŞ böylece kuzeyde TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), güneyde ise Suriye ordusu ve destekçi kuvvetler tarafından fiilen kuşatılmış oldu.

İngiliz haber ajansı Reuters’a göre Suriye ordusunun El Bab’a yaklaşması, Suriye hükümetini destekleyen güçler ile TSK ve ÖSO’nun karşı karşıya gelmesi riskini de beraberinde getiriyor. Ayrıca Suriye ordusu son 3 hafta içinde El Bab’a doğru 5 kilometre yaklaşırken, Şam yönetimi bu stratejiyle Türk askerinin Suriye’nin daha derinine inmesini engellemek amacında.

TSK, geçen ağustosta DEAŞ’ı Suriye sınırının yaklaşık 90 kilometre genişliğindeki bölgesinden çıkarmak ve terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin bölgede yerleşmesini önlemek için Fırat Kalkanı Operasyonu’nu başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ‘Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab’ın ötesine gitmenin doğru olmadığını’ söylemişti.

321 DEAŞ hedefi yerle bir edildi

Bu arada Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terör örgütü DEAŞ’a ait 321 hedef vuruldu, 13’ü ölü, 8’i yaralı toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi. 167 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Operasyonu’yla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: “Tespit edilen 256 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ hedefine yönelik hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargâh binası ve 2 kontrol noktası imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 8 DEAŞ mensubu yaralanmıştır.”

FIRAT Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’de bulunan Türk askeri ve harekâtı birlikte yürüttüğü Özgür Suriye Ordusu güçleri, El Bab yolundaki Baza köyünde böyle görüntülendi. DEAŞ terör örgütünü bölgeden temizlemek için ilerlemelerini sürdüren TSK ve ÖSO, teröristlerin bulunduğu El Bab’ı kuzeyden kuşattı.