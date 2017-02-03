Fırat Kalkanı Harekatı 164. gün: 47 DAEŞ'li etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı 164. gününde de devam ediyor. Hava harekatı ve çatışmalar sırasında 47 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 03 Şubat 2017 10:06

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 164'üncü gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 135 hedef ateş altına alındı, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla barınma maksatlı kullanılan 45 bina, 5 karargah binası, 3 bomba yüklü araç, 2 silah monteli araç, 2 top, bir havan ve bir cephanelik imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesindeki meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor.

Harekatın 164'üncü gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile yapılan planlı harekatta terör örgütü DEAŞ'a ait 135 hedef ateş altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Bab ve Bzagah bölgelerinde 64 DEAŞ hedefine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında barınma maksatlı kullanılan 45 bina, 5 karargah binası, 3 bomba yüklü araç, 2 silah monteli araç, 2 top, bir havan ve bir cephanelik imha edildi.

Koalisyon güçlerince, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen hedeflere yönelik 8 hava harekatında da 2 savunma mevzisi, bir komuta kontrol merkezi ve bir "drone" kullanılamaz hale getirildi.

Hava harekatı ve çatışmalarda 47 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 41 el yapımı patlayıcı imha edilirken, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3 bin 632 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

AA