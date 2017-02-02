Fırat Kalkanı Harekatı 163. gün: 51 terörist öldürüldü

TSK tarafından bölgedeki terör örgütlerini bertaraf etmek amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 163 gününde DAEŞ'li 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 02 Şubat 2017 10:53

Suriyenin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 163'üncü gününde 244 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, hava harekatı ve çatışmalarda 51 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için 24 Ağustos 2016'da başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı" sürüyor.

163'üncü gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekatın icrasına devam edildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 244 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından El Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 85 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında, barınma maksatlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 top imha edildi. Gerçekleştirilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 terörist etkisiz hale getirildi.

DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 41 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edilirken, harekatın başından bugüne, çoğu tuzaklanmış 3 bin 591 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

AA