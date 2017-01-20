Fırat Kalkanı Harekatı 150. gün: 23 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150. gününde DAEŞ'e ait 224 hedef imha edildi, 23 terörist de etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 20 Ocak 2017 10:08

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 150'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah meskun mahallinde kontrol sağlandı.

Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 205 hedef vuruldu. DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca El Bab, Bzagah, Kabbasin'in güneyi ve Suflaniyah bölgelerinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 19 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sonucu, barınma yeri olarak kullanılan 13 bina ve bir araç imha edildi.

AA