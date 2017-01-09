Fırat Kalkanı Harekatı 139. gün: 48 DAEŞ'li etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre 139. günüde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 48 DAEŞ'li etkisiz hale getirildi, 23 hedef imha edildi.

Güncellenme 09 Ocak 2017 10:58

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bzagah, Suflaniyah, Zammar ve Amiyah'ta bulunan 23

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 139. gününde, muhalif unsurların El Bab'ı kontrol altına almaya yönelik düzenlediği harekat yoğun ateş desteğiyle devam etti.

Harekatta, tespit edilen 246 DEAŞ hedefine atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar baskı altına alındı.

Türk Hava Kuvvetlerince Bzagah, Suflaniyah, Zammar ve Amiyah'taki 23 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, 10 savunma mevzisi, üç karargah binası ve 10 barınma yeri imha edildi.

Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında, toplam 48 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekat kapsımında bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 820 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

AA