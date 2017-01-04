Fırat Kalkanı Harekatı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ saldırısı sırasında 1 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz de yaralandı.

Güncellenme 04 Ocak 2017 17:39

Sınır güvenliğini korumak ve bölge halklarını ngüvenliğini sağlayarak, toprak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olmak amacıyla 24 Ağustos tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Fırat kalkanı Harekatı devam ediyor.

Bölgeden edinilen bilgilere göre, terör örgütü DAEŞ'in saldırısında 1 Türk askeri şehit oldu. 4 Türk askeri de yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ' ın saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

CNN Türk