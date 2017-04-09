Filipinler'in eski güzellik kraliçesi başından vurularak öldürüldü

Filipinler'de eski güzellik kraliçesi Mary Christine Balagtas evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Güncellenme 09 Nisan 2017 10:15

2009 ve 2010 yıllarında Filipinler güzeli seçilen Mary Christine Balagtas, kendisine çiçek ve çikolata getiren kişilere evinin kapısını açtı.

Bu sırada silahını çıkaran saldırgan, 23 yaşındaki eski güzellik kraliçesine ateş etti.

Saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçtı. Kafasından vurulan genç kadın, kurtarılamadı.

Görgü tanıkları saldırganların daha önce de bölgeyi kolaçan ettiğini aktardı.

NTV