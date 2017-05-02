Filenin şampiyonu Fenerbahçe

Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisinde ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-0 yenen Fenerbahçe 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

Güncellenme 02 Mayıs 2017 21:25

Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisinde ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-0 yenen Fenerbahçe 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 3. maçında deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.



Sarı lacivertliler, Galatasaray'ı 20-25, 18-25 ve 23-25'lik setler sonucunda 3-0 yenip, seriyi de 3-0 yaparak 5. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, sezonu Kupa Voley ve lig şampiyonluklarıyla tamamladı.

Salon: Burhan Felek



Hakemler: Nurper Özbar, Ebru Ayata



Galatasaray: Seda Aslanyürek, Aslı Kalaç, Centoni, Leys, Jack, Gamze Alikaya (Nihan Güneyligil, Ruseva, Güldeniz Önal, Ada Germen, Nursevil Aydınlar)



Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Tomkom, Natalia, Dicle Nur Babat, Polen Uslupehlivan, Kim (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)



Setler: 20-25, 18-25, 23-25



Süre: 87 dakika (27, 27, 33)

FİNALİN MVP'Sİ NATALİA

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play-off finalinin en değerli oyuncusu (MVP), şampiyon Fenerbahçe'den Natalia Zilio Pereira oldu.

Finalin en iyi libero ödülünü Galatasaray'dan Nihan Güneyligil, en iyi smaçör ödülünü Galatasaray'dan Seda Aslanyürek, en iyi pasör ödülünü Galatasaray'dan Gamze Alikaya, en iyi orta oyuncu ödülünü de Fenerbahçe'den Eda Erdem Dündar aldı.

Törende Vestel Özel Ödülü ise Fenerbahçe'den Dicle Nur Babat'a verildi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybol kariyerini sonlandıran Galatasaraylı oyuncu Nihan Güneyligil'e bir plaket takdim etti.

NTV