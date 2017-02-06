Fikri Işık’tan Pardus Çağrısı

Milli işletim sistemi konusunda son dönemlerde Pardus üzerinden hareketli bir süreç yaşanırken Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da tüm vatandaşlara çağrı yaptı.

Güncellenme 06 Şubat 2017 19:13

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda özellikle Pardus kullanımında artık tüm vatandaşların da projeye destek vermesi gerektiği ve bu konuda Pardus’a geçmesi gerektiğini söyledi. Pek çok farklı kurum tarafından faaliyete geçirilen yeni işletim sisteminde kullanıcılarının daha güvenli bir işletim sistemini kullanmasının sağlanacağını hatırlatan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Linux taban üzerine kurulan Pardus’un şu anda yeni geliştirmeler ile birlikte oldukça önemli bir aşama kaydettiğini ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz söyledi.

Kamu Kurumlarında Pardus Dönüşümü Başladı

Şu anda özellikle kamu kurum ve kuruluşlarından farklı işletim sistemleri kullanılmadığından dolayı resmi milli işletim sistemine geçiş için dönüşüm başlatılırken sadece geçtiğimiz günlerde 9 farklı belediye Pardus’a geçiş kararı almıştı. Alınan bu karar ile birlikte belediyelerdeki tüm bilgisayarlarda yeni işletim sisteminin kullanılmasına imkan tanınırken önümüzdeki günlerde bu geçişin daha farklı kurumlar tarafından da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Asker Alma Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı gibi pek çok farklı kurumda şu anda Pardus kullanıldığını söyleyen Fikri Işık, özellikle işletim sisteminin ücretsiz olduğunu ve kullanıcıların yabancı firmalara ödeme yapmak yerine ücretsiz bir şekilde yerli işletim sistemini kullanabileceğini belirtti.