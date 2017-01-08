Fikret Orman'dan Antalyaspor'a sert eleştiri

Samuel Eto'o ile ilgili yeni açıklamalar yapan Fikret Orman, Antalyaspor'u sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 08 Ocak 2017 16:31

Antalyaspor'un açılış töreninde Samuel Eto'o ile ilgili kararını açıklama şekline Fikret Orman tepki gösterdi.

Fikret Orman'ın sözleri şu şekilde;

"Eto'o transferinde bir şeye açıklık getireyim. Bizden Eto'o'ya bir talep olmadı. Kendisi bize geldi. Antalyaspor, Eto'o'yu bırakmak istemiyorsa saygı duyarız. Biz Eto'o için ölüp bitmiyoruz. Biz oraya gelmişiz. Çok ayıp şeyler bunlar. Biz o işleri çocukken bıraktık. Oraya hocamızla gittik yapılan yanlış. Bizden başka alıcı yok muydu Eto'o'da? Başakşehir ve Trabzonspor vardı. Bizim üzerimizden algı yapıldı sürekli. "Gelip derlerdi ki 'Oyuncumuzu bırakmak istemiyoruz'. Yakışanı, düzgünü böyledir bu işlerin. Adamlık böyle bir şeydir."

Antalyaspor açılışına daha önce Eto'o ile ilgilendiklerini söyleyen Fikret Orman da davet edilmiş, açılışta Eto'o sahneye çıkarılarak Dombra marşı eşliğinde Antalyaspor'da kalacağı açıklatılmıştı.