Fikret Orman Aboubakar için Portekiz'e gitti

Kamerunlu oyuncuyu gelecek sezon da kadroda tutmak isteyen Orman, Porto Kulübü ile görüştü.

Güncellenme 01 Haziran 2017 22:46

Beşiktaş, Vincent Aboubakar için temaslarına devam ediyor. Başkan Fikret Orman ve futbol komitesi sorumlusu Umut Güner, Kamerunlu santrforun durumunu görüşmek için Portekiz'e gitti.

Porto Kulübü ile masaya oturan Orman ve Güner, öncelikle Aboubakar'ı bir sezon daha kiralama teklifinde bulundu. Başkan Orman'ın bizzat yer aldığı görüşmede oyuncunun bonservis bedeli gündeme geldi. Siyah beyazlılar 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunun bütçelerini aştığını ve Aboubakar'ı yeniden kiralamak istediklerini ifade etti.

Portekiz kulübü ise sözleşmesi 1 yıl sonra tamamlanacak 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmıyor. Aboubakar'ın gelecek sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle oyuncusunu bonservisiyle vermek isteyen Porto yönetimi görüşmede kesin kararını açıklamadı.

Aboubakar ve menajeriyle görüşecek olan Portekiz ekibi yetkilileri, alacakları kararı kısa sürede Beşiktaş'a iletecek.

Porto'nun bonservis satışı konusunda ısrar etmesi halinde en fazla 5 milyon euro teklif etmeye hazırlanan yönetim, transferi 1 hafta içinde tamamlamayı planlıyor.