Figen Yüksekdağ için 5 yıl hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 5 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

Güncellenme 13 Nisan 2017 16:43

Figen Yüksekdağ'ın bir basın kuruluşuna verdiği röportajdaki "PKK'nın uyguladığı program terör değildir" sözlerinden dolayı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, Alman basın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajdaki sözlerinden dolayı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Yüksekdağ'ın atılı suçtan 5 yıla kadar hapsini istedi.

Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan tutuklu bulunan Yüksekdağ, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya telekonferansla bağlandı. Yüksekdağ'ın yanında bir, duruşma salonundaysa iki avukatı hazır bulundu.

Yüksekdağ, savunmasında, hakkında suça dayanak edilen konuşmanın dökümünün kendisine verilmediğini bildirdi.

Figen Yüksekdağ, habere konu konuşma metnine ilişkin çözümleme tutanağının gelmesinin ardından detaylı savunma yapacağını ifade etti.

Savcı "PKK övülüyor" dedi

Sanık avukatlarından Pınar Akdemir, müvekkiline istediği kayıtların verilmesini ve aynı sözlerin TBMM'de söylenip söylenmediğinin araştırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş, sanık avukatının, soruşturmanın genişletilmesine yönelik talebinin dosyanın esasına katkı sağlamayacağından reddini istedi ve esas hakkındaki görüşünü verebileceğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının taleplerini reddetti.

Bunun üzerine avukat Akdemir, dosya tamamlanmadan savcının esas hakkındaki görüşünü vermek istediğini söyleyerek, "Kürsü dokunulmazlığının, yasama dokunulmazlığının gözetilmesi gerekiyor. Dokunulmazlık kapsamında söylenen bir söz sonradan tekrarlanmışsa dokunulmazlık kapsamına girer." dedi.

Savcı Yokuş, esas hakkındaki görüşünde, Yüksekdağ'ın, önceki celse yaptığı savunmada sözlerinin arkasında olduğunu beyan ettiğini, bu celse alınan savunmasında da bu sözlere yönelik açık inkarda bulunmadığını ifade etti.

Yüksekdağ'ın, özellikle "PKK bir halk özgürlük hareketidir. Uyguladığı program terör değildir." şeklindeki sözleriyle, silahlı terör örgütü olduğu mahkeme kararlarıyla sabit olan PKK'nın cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek, terör örgütünü övdüğünü ifade eden Yokuş, bu sebeple terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz alan Yüksekdağ, çözüm tutanakları geldikten sonra beyanda bulunacağını bildirdi.

Yüksekdağ, Başkan Özbağ'ın, dava konusu haberi tekzip edip etmediği sorusuna, "Dava konusu haline gelene kadar bu haberden bilgim yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede Yüksekdağ'ın, 2015'te Almanya'nın Köln kentinde Türkiye'nin hava operasyonlarının protesto edildiği yürüyüşe katıldığı, ardından Almanya'nın Sesi'ne (Deutsche Welle) röportaj verdiği ve burada, "Bizim HDP olarak PKK ile bağımız yok. Belge konulması lazım ortaya, aksi takdirde çok saçma kalıyor iddialar. Biz parlamento seçimlerinde yüzde 13 oy aldık. İki aylık seçim kampanyası süresince 7 HDP'li öldürüldü. Şu ana kadar failler yargı önüne çıkarılmadı. Öldürülen kişiler ellerine silah alarak PKK ile birlikte savaşmış kişiler değildi. PKK bir halk özgürlük hareketidir. Aynı zamanda demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren bir örgüttür. Bizler PKK'nın bu hedeflere ulaşma konusunda başvurduğu yöntemleri onaylamıyoruz. Ancak şunu da kabul etmeliyiz ki, uyguladığı program terör değildir." dediği belirtilmişti.

Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

AA