FIFA Turnuvası Başlıyor!

Futbol oyunları dinlediğinde akla ilk gelen oyun FIFA olurken FIFA Türkiye tarafından yapılan yazılı açıklama Türkiye'de yeni bir heyecan başlatıldı. İşte konu ile ilgili

Güncellenme 13 Ocak 2017 21:55

FIFA Türkiye, Türkiye'de ilk defa resmi bir turnuva düzenleyeceğini duyurdu. Spor turnuvaları kapsamında yapılacak yeni turnuva sayesinde Türkiye'deki kullanıcılar FIFA 17 üzerinden birbirine karşı meydan okuyacak. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalarda turnuva hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken özel bir firma aracılığıyla gerçekleştirilecek olan turnuvada 32 takımın mücadele vereceği belirtildi.

Çevrimiçi Elemeler Yapılacak

Çevrimiçi elemelerin yanı sıra İstanbul Fuarı'nda düzenlenecek finaller ile milyonlarca kullanıcıya canlı yayın ile bu turnuvalar gösterilecek. Oyunların Xbox ve Playstation oyun konsollarında oynanacağı turnuvada, katılımcıların bu konuda sistem gereksinimlerine uyum sağlaması ve mevcut şartlar dahilinde yarışmayı kabul etmesi gerekecek.

15 Ocak tarihi itibariyle Türkiye genelinde yapılacak elemelerde 29 Ocak'a kadar farklı bölgelerde eleme işlemleri gerçekleştirilecek. Eleme işlemleri sonrasında ise özellikle finale kalmaya hak kazanan 32 farklı takım belirlenecek. 32 takım arasında yapılacak karşılaştırmalar ile direk final müsabakalarına geçiş yapılarak kişilerin turnuvada birinci olması için mücadele etmesi sağlanacak. Turnuva kapsamında 15 bin liralık ödülün dağıtılacağı belirtilirken birinci olan kişilere 5 bin ikinci olan kişilere ise 2 bin 500 TL’lik ödüller verilecek. Özellikle turnuvadaki son final müsabakasında sunucu Sabri Ugan olacak. Ayrıca canlı yayınlar ile farklı platformlar üzerinden final maçı yayınlanacak.