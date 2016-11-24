FIFA dünya sıralamasında Türkiye 24. sıraya yükseldi
FIFA dünya sıralamasında Türkiye bir basamak atlayarak 24. sıraya yükseldi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, bir sıra yükselerek 24'üncülüğe çıktı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kosova'yı 2-0 yenen Türkiye, 24. sıraya yükseldi.
Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamada Brezilya, Almanya'yı geçerek 2'nciliğe yerleşti.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 29, Finlandiya 93, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.
38 basamak birden atlayan Ermenistan, 87. sıraya yerleşerek ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.
AA