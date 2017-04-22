FIFA 17 Ücretsiz Oynanabilecek

Futbol oyunu oynamak isteyen kişilerin ilk tercihi olan FIFA serisi ücretsiz olarak oynanabilecek.

Güncellenme 22 Nisan 2017 15:23

Elektronic Arts tarafından yapılan yeni duyuruda kullanıcıların FIFA 17 kapsamında ücretsiz seçeneğe sahip olabileceği belirtildi. Özellikle FIFA 17 Platformu üye olan kullanıcılar bundan sonraki süreç içerisinde ücretsiz bir şekilde sunulacak. Özellikle EA Access ve Origin Access olarak adlandırılan abonelik seçeneklerini değerlendirecek kullanıcılar bu abonelikleri satın aldıktan sonra Fifa 17 için ek bir ücret ödemesine gerek kalmadan oyunu oynayabilecek.

Yapılan açıklamalarda abonelik ücretleri de paylaşılırken özellikle EA Access aboneliği için aylık 12 TL gibi bir ücretin ödenmesi yeterli olacak. Bu da yıllık ortalama 60 ile 70 TL gibi bir abonelik ücretinin ödenmesini gerektirecek.

Sadece FIFA 17'nin fiyatı düşünüldüğünde özellikle oyunları cazip bir şekilde oynanabilmesi abonelikler sayesinde mümkün olacak. Üstelik yeni piyasaya sunulacak oyunlarda kullanan oyunculara yüzde 10 indirim gibi farklı indirim hakları ve çeşitli kampanyalar da sunulacak. Böylece sadece FIFA 17 için değil Önümüzdeki dönemlerde piyasaya sunulacak olan diğer oyunlar içinde kullanıcılar oldukça cazip bir fırsata ulaşabilecek. Üstelik kütüphane içerisinde sadece FIFA 17 değil FIFA 17 dışında Titanfall, Battlefield 4, Battlefield: Hardline, FIFA 15, FIFA 16, Dead Spece gibi oyunlar da var.