Fiat 124 Spider İstanbul'da tanıtıldı

Fiat 124 adı ile uzun zamandan beri gündemde yer alan yeni otomobil modeli resmen tanıtıldı.

Güncellenme 21 Nisan 2017 18:06

Özellikle İstanbul otomobil fuarı kapsamında İtalyan otomobil devi tarafından yapılan tanıtımlarda görücüye çıkarılan özel araç tanıtımlarda oldukça dikkat çekti. 1966 yılında ilk defa yollara çıkan ve ardından yenilenen hali ile yeniden 2017 yılında piyasaya sürülen Fiat 124, aradan geçen uzun yılların ardından sportif görünümüyle dikkat çekmeyi başardı.

Fiat 124 Kaç Para?

Tanıtımlarda aracın özellikleri ile ilgili detaylar paylaşılırken dünyanın en değerli otomobil şirketi olan Fiat’ın bu efsane modelinin markaya önemli bir güç katması bekleniyor. Üstü açık araç modelinin son halini alabilmesi adına Fiat’ın bir yılı aşkın süredir çalışmalar yaptığı belirtilirken araca son halinin verilmesiyle mevcut model oldukça göz doldurdu. Bir yıllık çalışma ürünü olarak tanıtılan Fiat 124 tasarımıyla oldukça dikkat çekti.

Petek tasarımlı altıgen ön ızgarası, sade ve sportif görünümü arttırmış durumda. Üstelik egzoz çıkışları da aracın sportif görünümünü tamamlamış durumda. Ön panelde ise direksiyon simidinin dokusu, paneldeki kullanım düğmeleri ve gösterge paneli oldukça rahat bir yolculuk yapılacağını gösteriyor. Sportif bir araç arayan kişiler için oldukça ideal görünen Fiat 124 Türkiye'de 150 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satılacak. Benzinli motora sahip olacak araçta başka seçenek bulunmuyor.